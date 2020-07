In ganz Deutschland vertrieben : Erstickungsgefahr: Bei Aldi verkauftes Früchte-Eiswürfelset zurückgerufen

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Artikel mit Lebensmitteln verwechselt werde. Es bestehe Erstickungsgefahr beim Verschlucken von Teilen.

von dpa

11. Juli 2020, 10:29 Uhr

Norderstedt | Die Firma Hanson Im- und Export GmbH aus Norderstedt in Schleswig-Holstein hat ein bei Aldi in ganz Deutschland verkauftes Eiswürfelset zurückgerufen. Betroffen ist das Produkt der Sorte "Früchte" der Marken "Home Creation" und "Crofton", das in Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd im gesamten Bundesgebiet vertrieben wurde, wie das Unternehmen in der Nacht zum Samstag mitteilte. Als Grund führt die Firma "vorsorglichen gesundheitlichen Verbraucherschutz" an.

Einer Abbildung zufolge besteht das Eiswürfelset aus kleinen Plastikfrüchten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Artikel mit Lebensmitteln verwechselt werde, hieß es. Es bestehe Erstickungsgefahr beim Verschlucken von Teilen. Kunden können das Produkt zurückgeben.