Bauer sucht Frau 2019 : Bleibt Christina bei Christian? Pokert Carina zu hoch?

Christian und Christinas Hofwoche endet, Michael schwankt zwischen Conny und Carina: Folge 4 von „Bauer sucht Frau“.

von Daniel Benedict

04. November 2019, 12:15 Uhr

Berlin | Achtung, dieser Text nimmt die Handlung der vierten „Bauer sucht Frau“-Folge vorweg, die online schon verfügbar ist. Im Fernsehen zeigt RTL sie am Montag, 4. November 2019, ab 20.15 Uhr.

Ein Satz heiße Ohren

Langsam geht‘s ans Eingemachte! Bislang standen bei „Bauer sucht Frau“ holprige Treckerfahrten und eifersüchtige Milchkühe im Mittelpunkt. Auch diesmal gibt es noch viel zum Lachen und Staunen: Tanja und Burkhard plumpsen in Greetsiel vom Stehpaddelbrett, Thomas brennt sich mit dem Feuerzeug die Haare aus den Ohren. Später kostet er, nicht minder unerschrocken, ein Wurstgulasch, das Bianca aus Ketchup und Wasser anrührt. Und als Jürgens Kandidatin Maggie sich mit voller Blase ins Gebüsch zurückzieht, wünscht Kerstin ihr Zecken ans Gesäß. Maggie wiederum droht mit giftigen Beeren. Wer bremst diese Frauen? Der Kampf um Jürgen artet zur Comedy aus.

Christian und Christian: Wie endet die Hofwoche?

Sei’s drum! Die ersten Hofwochen enden; und der Humor wird damit zum Hintergrundrauschen der Abschieds- und Entscheidungssituationen. Als Erster läutet Christian im Landkreis Celle die Stunde der Wahrheit ein – mit einer gefühlvollen Geste: Im Garten hat er eine Bank aufgestellt, von der aus er dereinst mit Christina auf ein gemeinsames Leben zurückblicken will. Auf die Lehne sind ihre Namen samt Herzchen gepinselt. Christian wünscht sich, dass Christina ein Teil von ihm wird. Sie verspricht vorerst nur ein Wiedersehen – sagt aber auch: „Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das irgendwann was wird mit uns Zweien.“ Na, bitte.

Michael zwischen Conny und Carina

Komplizierter geht es in Franken zu. Hier arbeitet Carina weiter daran, Michael aus seinen Hahn-im-Korb-Fantasien in die Realität zurückzuholen. Schon beim Hoffest hatte sie erzwungen, dass er von seinen fünf (!) Kandidatinnen nur zwei statt drei mit nach Hause nimmt. Jetzt setzt sie noch einmal alles auf eine Karte: Michael soll sich entscheiden und endlich eine der Frauen heimschicken – Conny oder eben sie selbst. Diesmal geht‘s schief. In seinem Herz, sagt Michael, erklingt nur der Name Conny. Carina steigt ins Taxi, aber – Achtung, Spoiler – vielleicht kommt sie noch mal zurück. Im Teaser zur nächsten Folge gesteht Michael jedenfalls: Er denkt immer noch an Carina. In unser Mitgefühl für Conny mischt sich eine gewisse Anerkennung: Einen so schonungslosen Cliffhanger hat das Fernsehen seit der Thriller-Serie „24“ nicht hervorgebracht.

„Bauer sucht Frau“: Die Spannung wird unerträglich

Überhaupt ist Folge 4 wohl nur ein Auftakt für kommende Höhepunkte der Spannung. Von Rudi, einem neu eingeführten Bauern aus Paraguay, erfahren wir bislang nur: Die Regeln seiner religiösen Mennoniten-Kolonie verbieten es, dass Christina auf seinem Hof schläft. (Ein Glück für die BWL-Studentin aus Niedersachsen: Rudis Gästezimmer gleicht einer Abstellkammer.) Auf welche Glaubensgrundsätze Christina sich noch einstellen muss und wie religiös die Russlanddeutsche selbst ist, erfahren wir aber nicht vor dem 11. November. Dasselbe gilt auch für das gefährdete Liebesglück von Christopher, dessen Hofwoche mit Jenny als Nächstes endet. Die aktuelle Folge schildert einen Konflikt der beiden um das rechte Maß beim Schnapsgenuss. Im Teaser zur nächsten sieht man ihn weinen. Endet seine Geschichte tragisch?

Auch Maggie hat Tränen in den Augen, als sie die Aussprache mit Jürgen sucht. „Drei Leute auf dem Hof sind einer zu viel“, sagt sie im Ausblick auf die „Bauer sucht Frau“-Folge vom 11. November. Noch ist unklar, was genau sie meint. Geht Maggie freiwillig? Oder hat sie die Drohung aus der aktuellen Folge wahrgemacht – und Kerstin wirklich mit einem tödlichen Beeren-Sud vergiftet? Wir bleiben dran!

„Bauer sucht Frau 2019“: RTL zeigt die vierte Folge am 4. November ab 20.15 Uhr im Fernsehen; auf dem Streamingdienst TVNOW ist sie für zahlenden Kunden jetzt schon verfügbar.

