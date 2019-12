Einschränkungen bis Anfang Januar : Bahnstreik in Frankreich beeinflusst auch Zugverkehr in Deutschland

Zugfahrten aus Südwestdeutschland nach Frankreich sind derzeit nur eingeschränkt möglich. Diese Strecken sind betroffen.

von dpa

21. Dezember 2019, 16:55 Uhr

Paris | Am Wochenende vor Weihnachten haben die Streiks bei der französischen Bahn den Reiseverkehr auch von und nach Deutschland beeinträchtigt. Am Samstag fuhr im Schnitt nur etwa die Hälfte der Hochgeschwindigkeitszüge TGV, wie Frankreichs staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte. Der Regionalverkehr war ebenfalls stark gestört.

Betroffen: Frankfurt - Marseille und Stuttgart - Paris

Die Proteste gegen die Rentenreform der französischen Regierung dauern seit mehr als zwei Wochen an. Wegen des Ausstands bei den französischen Bahnen ist nur eine begrenzte Anzahl von Zugfahrten aus dem Südwesten Deutschlands nach Frankreich möglich. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Verbindungen von Frankfurt/Main über Mannheim nach Marseille sowie von Stuttgart über Strasbourg nach Paris. Die Bahn empfahl, solche Reisen erst nach Ende des Streiks - voraussichtlich am 5. Januar 2020 - anzutreten oder andere Verkehrsmittel zu nutzen. Gebuchte Fahrkarten für die betroffenen Strecken würden kostenfrei storniert oder umgebucht.

Lange Schlangen am Pariser Fernbahnhof

Am Pariser Fernbahnhof Gare de l'Est, wo unter anderem Züge Richtung Deutschland abfahren, bildeten sich lange Schlangen vor den SNCF-Schaltern. In einem Fernzug nach Frankfurt/Main, der planmäßig fuhr, gab es aber noch freie Plätze, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Eine Streikpause zu Weihnachten, wie von der französischen Regierung gewünscht, zeichnete sich am Samstag nicht ab. Mehrere Gewerkschaften riefen dazu auf, den Arbeitskampf fortzusetzen. In dem Konflikt sind die Fronten verhärtet. Gespräche der Regierung mit den Gewerkschaften waren auf Januar vertagt worden. Der sozialliberale Staatschef Emmanuel Macron hatte 2017 in seinem Wahlprogramm die Rentenreform versprochen. Er will die Zersplitterung in 42 verschiedene Rentenkassen beenden und ein Einheitssystem schaffen. Die Franzosen sollen demnach zudem länger arbeiten.

Flughafen auf Korsika wegen Überschwemmung geschlossen

In Südfrankreich gab es Verkehrsbehinderungen auch wegen starker Regenfälle. Der Flughafen von Ajaccio auf der Insel Korsika wurde wegen Überschwemmung geschlossen, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Bei Fos-sur-Mer nordwestlich von Marseille kenterte am Freitagabend ein Segelboot. Ein Segler werde vermisst, zwei Besatzungsmitglieder wurden gerettet, teilte die Seepräfektur mit.

Lesen Sie zum Thema auch: Streik in Frankreich geht weiter: "keine Waffenruhe"