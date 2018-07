10 knallharte Fragen an ... : Bachelorette 2018: Wer ist Kandidat Kevin wirklich?

20 Männer werben um die Bachelorette 2018. Suchen Sie Liebe oder Ruhm? Kandidat Kevin aus Norderstedt im Fragebogen.

von Daniel Benedict

07. Juli 2018, 21:40 Uhr

Berlin | Mehr Fakten zum Format:

10 Fragen an 20 Männer: Kevin in unserem "Bachelorette"-Fragebogen

Wer sind die "Bachelorette"-Kandidaten wirklich? Suchen Sie Ruhm oder Liebe? Was sagt ihre Mutter zum Dreh? Und was waren ihre peinlichsten Momente? In unserem "Bachelorette"-Fragebogen kommentieren die Kandidaten die Knackpunkte der Show. Dies schreibt Kevin aus Norderstedt:

1. Bei der „Bachelorette“ herrscht ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 20; noch männlicher ist nur der Vatikan. Warum suchen Sie gerade hier die Frau fürs Leben? 1 zu 19 und in Deutschland wäre die Chance 1 zu 40.Mio anderen Männern.

Kevin: Ich finde, dann ist die erste doch eine ganz gute Quote.

2. Bungee-Jumping, intime Bekenntnisse und die Schlussrunde bei Frauke Ludowig: Welche „Bachelorette“-Herausforderung liegt Ihnen? Wovor hatten Sie Angst?

Kevin: Angst hätte ich bei keinem von diesem Dingen. Ich hätte Bock auf die Schlussrunde bei Frauke, um die Geschehnisse nochmal Revue passieren zu lassen und aus meiner Perspektive zu erzählen.

3. Was haben Sie beim Dreh am meisten vermisst?

Kevin: Meine Familie und Freunde.

4. Ihre Berufskleidung bei der „Bachelorette“ ist die Badehose. Finden Sie sich schön?

Kevin: Ich finde mich schön und sexy in Badehose :p

5. Welchen Eindruck sollen die Leute nach der „Bachelorette“ von Ihnen haben?

Kevin: Sympathischer junger Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und sich nicht verstellt.

6. Wer wollte Ihnen warum die „Bachelorette“-Teilnahme ausreden?

Niemand!

7. Wie haben Sie Ihre Familie auf das Homedate eingeschworen?

- keine Angabe -

8. Welchen Ihrer „Bachelorette“-Momente wollen Sie auf keinen Fall im Fernsehen sehen?

- keine Angabe -

9. Für welche weitere TV-Show hätten Sie Talent – und warum?

Kevin: "Let's Dance". Ich wollte schon immer mal tanzen lernen.

10. Paul Janke lebt von Discos-Gigs, Jan Kralitschka modelt für Karstadt, Leonard Freier vermarktet als Influencer sein Ja-Wort. Wo sehen Sie sich selbst in drei Jahren?

Kevin: Selbstständiger Vertreter einer erfolgreichen Versicherungsagentur, mit einer stilvollen/intelligenten Frau an der Seite.

Was schreibt RTL über den "Bachelorette"-Kandidaten Kevin?

"Ich bin nicht der Typ, der ständig auf Partys rumeiert", sagt Kevin im Presseheft zur "Bachelorette 2018". So stellt RTL den 27-jährigen Versicherungskaufmann aus Norderstedt vor: "Kevin möchte beruflich vorankommen, deshalb hat der selbstbewusste Versicherungskaufmann neben seiner täglichen Arbeit noch ein Studium zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen aufgenommen. Seine Freizeit kommt bei diesem Pensum etwas kurz, wird aber vor allem mit Fitness und Boxen ausgefüllt. Zeit für eine Partnerin würde der 27-Jährige sich dann frei schaufeln , "es fehlt nur die Gelegenheit, eine Frau kennen zu lernen …"

Harte Schale - weicher Kern? Kevin sagt offen und ehrlich, was er denkt oder wie er sich gerade fühlt. So ist der gebürtige Hamburger, der seit zwei Jahren Single ist, in Sachen Liebe ziemlich wählerisch und hält nichts von zu viel Make-up oder einem gierigen Lebensstil. Kevin wünscht sich eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, so zielstrebig ist wie er und mit der seinen Alltag teilen kann."



Bachelorette 2018: Wann geht's los?

Die "Bachelorette 2018" startet am 18. Juli um 20.15 Uhr. RTL zeigt die fünfte Staffel immer mittwochs in acht Doppelfolgen. Weiter Fragebögen folgen in loser Folge.