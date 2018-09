Bachelorette-Finale 2018: Daniel raus : Bachelorette 2018: Nadine nimmt Alex – logisch

Nordlicht statt Schwabe: Nadine vergibt im "Bachelorette"-Finale 2018 die letzte Rose an Alex. Daniel bleibt allein.

von Daniel Benedict

05. September 2018, 21:06 Uhr

Berlin | Alex kriegt die letzte Rose im Finale der "Bachelorette 2018". Im letzten Moment gibt Nadine Daniel einen Korb. Was hat er falsch gemacht?.









Vor der letzten Rose, nach dem Mutter-Date

Die „Bachelorette“-Finalisten haben das Schlimmste hinter sich: Nadines Mutter Ingrid hat die beiden durchgecheckt. „Zwei Traummänner“, lautet ihr diplomatisches Fazit. Wie viel Menschenkenntnis sie dahinter versteckt, lässt sich an ihrer Gesprächsführung ablesen: Alex fragt sie nach dem Kinderwunsch und prognostiziert schöne Babys. Von Daniel will sie wissen, ob er in seiner wilden Zeit in jedem Hafen eine andere hatte – und ob er überhaupt schon mal geliebt hat. Ganz offensichtlich sieht sie nur in Alex einen Mann fürs Leben. (Wir haben Alex' Sieg vorhergesagt: Unsere Beweisführung zum Nachlesen)





Daniel raspelt Süßholz wie ein Makler

Für die Richtigkeit von Ingrids Einschätzung reicht ein Blick auf Daniels Sweettalk: Als Ingrid nach Nadines Vorzügen fragt, lobt er ihren Körper „von vorne und hinten, von oben bis unten“, bis ihm viel zu spät einfällt: „Das Aussehen und die Optik reichen natürlich nicht.“ Ab dann kommen Sätze die an Förmlichkeit nicht zu überbieten sind: „Ich kann mit dir über intellektuell hochwertige Themen reden“, sagt er. Und: „Jede Interaktion mit dir (…) fühlt sich echt an.“ Sein Fazit klingt wie der Makler vorm Geschäftsabschluss: „Von meiner Seite aus eine überragende Basis für eine Partnerschaft.“ Wer so spricht, kann unmöglich lieben.









Alex siegt, Daniel ist raus – warum?

Eins muss man Nadine lassen: Das Entertainment liegt ihr im Blut. So spannend, so tränenreich hat noch keine Bachelorette ihre letzte Rose verkauft. Kein Satz des Finales trifft die Ambivalenz ihrer Entscheidung besser als dieser: "Ich habe bei keinem die Gewissheit, dass er es ernst meint." Am Fernsehr hatte man dagegen schon ein recht sicheres Gefühl: Ernst sah es bei beiden aus – bei Alex' mit Nadine, bei Mister Schwaben mit der Karriere auf dem "Bachelorette"-Ticket. Während der Alex glaubhaft herumdruckste, ging Daniel siegesgewiss ins Finale: Selbst wenn er von gemischten Gefühlen spricht, von Unsicherheit und seiner Angst vor einem Schwiegerdrachen – auf seinem Gesicht leuchtete trotzdem das Lächeln eines Mannes, den die Kamerascheinwerfer wohlig wärmen. "Das letzte Treffen war ein emotionaler Mindfuck", sagt Daniel – und meinte wohl das erotische Knistern von Küssen, die für die letzten sein sollten. Tatsächlich redet man von Mindfuck, wenn Filme vollkommen anders enden, als man während der ersten 90 Minuten dachte. Insofern hat er die Situation also doch ganz gut getroffen.

