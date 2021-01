Bachelor 2021 : Eine Künstlerin beim Bachelor? Wer ist Esther Kobelt wirklich?

22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Esther Kobelt. Und wer ist sie wirklich?

von Daniel Benedict und Julia Gödde-Polley

20. Januar 2021, 18:04 Uhr

Berlin | Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

ESTHER (22), STUDENTIN AUS HANNOVER

„Ich wäre gerne mit mir selbst in einer Beziehung“

Das schreibt RTL:

Kreativ, ehrgeizig und empathisch – so beschreibt sich Esther selbst. Ihre Kreativität stellt die 22-Jährige bei ihrer Leidenschaft, dem Malen, unter Beweis. Sie verbringt gerne Zeit mit ihren Freunden, genießt es aber auch, einfach mal alleine zu sein. Der wichtigste Mensch in ihrem Leben und ihr großes Vorbild ist Esthers Papa. Die gleiche bedingungslose Liebe, die sie von ihm erfährt, wünscht sie sich auch von ihrem Partner. Bringt er dann noch Köpfchen und viel Sinn für Humor mit, könnte sich Esther nach drei Jahren als Single-Frau wieder verlieben. Einen Tick hat die Hannoveranerin: „Ich hasse offene Türen. Da fühle ich mich absolut unwohl. Ich muss immer alle Türen schließen.“ Ob der Bachelor bei Esther trotzdem offene Türen einrennen wird?

Was heißt das wirklich?

Reality-TV braucht Eindeutigkeit – und dieser Text zittert vor spannungsgeladenen Widersprüchen: Was will eine Künstlerin mitten im Kommerz? Warum riskiert Esther die erfüllte Beziehung mit sich selbst für einen Mann, den sie gar nicht kennt? Und was, um Gottes willen, passiert, wenn Niko diese erklärte Vater-Tochter seinem eigenen, auch noch betont „gut aussehenden“ (Bild.de) Vater vorstellt? Hier schrillen alle Alarmglocken!

