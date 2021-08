Buchstabiertafel nach DIN 5009 : Aus für das Nazi-Alphabet: Bald soll es „Sch wie Schwerin“ heißen

Die DIN-Norm 5009 zum Buchstabieren wird überarbeitet. Statt "Sch wie Schule" soll es bald "Sch wie Schwerin" heißen. Die Reform macht Schluss mit dem Nazi-Alphabet.

Oldenburg | Quickborn, Oldenburg und Schwerin könnten bald in der Buchstabiertafel für die Buchstaben "Q", "O“ und "Sch" stehen. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) will die Buchstabiertafel für Wirtschaft und Verwaltung überarbeiten. Die Buchstaben sollten nicht mehr länger mit Namen ("C wie Cäsar"), sondern mit Städtenamen verdeutlicht werden, teilte das DI...

