Überraschung für Fans : Nach 15 Jahren: Sarah Connor zeigt zum ersten Mal wieder ihren Sohn

Zuletzt war Sohn Tyler 2005 in der Doku "Sarah & Marc in Love" zu sehen – zum 16. Geburtstag ändert sich das nun.

von dpa

03. Februar 2020, 08:59 Uhr

Die Sängerin Sarah Connor hat auf Instagram ihrem ältesten Sohn Tyler zum 16. Geburtstag gratuliert. Am Sonntag veröffentlichte die 39-Jährige ein gemeinsames Foto, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Backe gibt. "16 !!!!!!! Mein (kleiner) grosser Junge!!!", kommentierte der Popstar ("Vincent") das Bild. Außerdem ergänze sie: "Und vergiss nicht, ich werde immer die erste Frau sein, die sich je in Dich verliebt hat."

Ihr Sohn war 2005 in der ProSieben-Doku "Sarah & Marc in Love" zu sehen, in der es um die Beziehung zwischen Connor und dem damaligen "Natural"-Mitglied Marc Terenzi (41) ging. Tyler war ein Jahr zuvor geboren worden und wuselte in der Doku noch als Baby herum. Sarah Connor hat vier Kinder - zwei von ihrem ersten Mann Marc Terenzi und zwei von ihrem jetzigen Partner Florian Fischer.





"Oh mein Gott. Das hättest Du jetzt nicht Posten sollten, daran merkt man, wie alt man ist...", schrieb eine Followerin. Das Foto kommt bei den Fans sehr gut an. "Ein starkes Vorbild mit 16 hier zu starten. Insta freie Zeit bis dorthin ist Gold wert", hieß es in einem Kommentar. Eine andere Followerin schrieb: "Wow und herzlichen Glückwunsch an Tyler. Er sieht seinem Papa wirklich verdammt ähnlich."



Auch Tyler teilte ein Foto auf Instagram, ergänzt mit den Worten: "Ich bin endlich 16 und darf jetzt Fotos posten."