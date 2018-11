Streit um eine Kino-Flagge : "Aufbruch zum Mond": Darum will Trump den Film nicht sehen

In „Aufbruch zum Mond“ fliegt Ryan Gosling als Neil Armstrong ins All. Eine US-Helden-Epos, das Donald Trump nicht sehen will.

von Daniel Benedict

03. November 2018, 01:28 Uhr

Berlin | Kurz vor dem 50. Jahrestag erzählt „Aufbruch zum Mond“ die Geschichte des Astronauten Neil Armstrong und seiner Apollo-11-Mission. In Deutschland kommt der Film am 8. November ins Kino; in den USA hat der Film für eine Patriotismus-Debatte gesorgt.

Aus dem "La La Land" ins All

Zwei Jahre nach dem Oscar-Erfolg seines Musicals „La La Land“ macht Regisseur Damien Chazelle seinen Star Ryan Gosling noch einmal zum Hauptdarsteller. „Aufbruch zum Mond“ erzählt die Geschichte der Apollo-11-Mission, bei der Neil Armstrong vor fast 50 Jahren als erster Mensch den Mond betrat. Dabei werden nicht nur technische Leistungen beleuchtet, sondern auch die persönlichen Opfer Armstrongs (1930-2012) und seiner Familie. Grundlage ist eine autorisierte Biografie des Astronauten.

Unpatriotisch? Amerika streitet über „Aufbruch zum Mond“



Patriotismus-Streit: Die größte Aufregung verursachte „Aufbruch zum Mond“ mit einer Szene, die gar nicht zu sehen ist. Chazelles Film spart den Moment aus, in dem Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond die US-Flagge hissen. Noch bevor der Film im Kino war, empörte sich Senator Marco Rubio über diesen „ kompletten Irrsinn“ („total lunacy“, ein Wortspiel: „luna“ ist lateinische für „Mond“). Apollo 11, so Rubio, war schließlich „keine UN-Mission“. Und Donald Trump, gerade erst an einer Malvorlage der US-Flagge gescheitert, gab an, wegen des „schrecklichen“ Verzichts auf die Szene jede Lust auf den Film verloren zu haben. Der Regisseur betont seitdem, dass seine Entscheidung kein politisches Zeichen sein soll. Trotzdem verlängert die Debatte die Spaltung d“aufer amerikanischen Gesellschaft bis ins All: Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, twitterte die Flagge mit dem Hashtag #ProudToBeAnAmerican („stolz, Amerikaner zu sein“); Armstrongs Familie schlägt sich auf die Seite Chazelles.

Enttäuschung an der Kinokasse



Wie erfolgreich ist Am Eröffnungswochenende blieb „Aufbruch zum Mond“ mit Einnahmen von 16 Millionen Dollar unter den Erwartungen; weltweit hat das Werk sein Budget von rund 60 Millionen gerade so eingespielt. Analysten streiten nun, ob es an der Flaggen-Debatte liegt oder schlicht daran, dass der Film mit knapp zweieinhalb Stunden einfach sehr lang ist. Nach dem Überraschungserfolg von „La La Land“ ist das Ergebnis auf jeden Fall ein Dämpfer für Chazelle und Gosling. Das Musical verdiente mit dem halben Etat fast 450 Millionen Dollar und gewann sechs Academy Awards.