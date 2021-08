Auf dem Weg zum Spielplatz : Neunjähriger klaut Auto und baut Unfall

Ein neun Jahre alter Junge hat für den Weg zu einem Spielplatz in Frankfurt das Auto seines Vaters geklaut und damit einen Unfall verursacht. Sein kleiner Bruder ist auch mitgefahren.

Frankfurt/Main | Die Fahrt endete nach etwa 50 Metern, als der Neunjährige mit dem Wagen in ein parkendes Fahrzeug krachte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch der vier Jahre jüngere Bruder des Jungen saß im Auto. Wie die Kinder an den Schlüssel für das Fahrzeug mit Automatikgetriebe kamen, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Bei dem Zusammenstoß am Samstag...

