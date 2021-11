Vorfall in Italien : Auf dem Balkon: Paar hält Braunbär für Einbrecher

In Italien soll ein Ehepaar nachts einem Braunbären begegnet sein – auf dem eigenen Balkon im ersten Stock. Zuvor war bereits im Nachbardorf ein Marsischer Braunbär gesichtet worden.

Pescosolido | Ein italienisches Ehepaar hat nach eigenen Angaben Sonntagnacht eine Begegnung mit einem Braunbären gehabt, wie der "Guardian" berichtet. Das Ehepaar aus Pescosolido, einem Dorf zwischen Rom und Neapel in der italienischen Provinz Frosinone, hatte Geräusche auf dem Balkon gehört, der im ersten Stock an das Schlafzimmer des Paars angrenzt. Was das Ehep...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.