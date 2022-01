Vorfall in Los Angeles : Arnold Schwarzenegger in Unfall mit SUV verwickelt - Frau verletzt

Medienberichten zufolge war der Schauspieler Arnold Schwarzenegger in Los Angeles in einen Crash mit mehreren Fahrzeugen verwickelt. Eine Frau musste ins Krankenhaus. Der 74-Jährige selbst sei wohlauf.

Los Angeles | Arnold Schwarzenegger war nach US-Medienberichten am Freitag (Ortszeit) in in Los Angeles in einen Unfall verwickelt, bei dem sich sein SUV fast überschlagen hat. Der Hollywood-Star soll unverletzt belieben sein. Eine Frau in einem anderen Fahrzeug sei nach dem Vorfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten Medien übereinstimm...

