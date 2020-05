Pfingstwochenende : Ansturm der Wohnmobile auf Küstenorte im Norden: Das sollten Camper beachten

Die Nachfrage nach Wohnmobil-Stellplätzen ist derzeit hoch, die Verfügbarkeit geringer als üblich.

von dpa

30. Mai 2020, 09:35 Uhr

Wangerland | "Wir haben zu Himmelfahrt weit über 100 Wohnmobile gezählt, die nicht auf ausgewiesenen Plätzen standen", sagte Wangerlands Bürgermeister Björn Mühlena (SPD). Vor allem im Badeort Hooksiel gab es viele, die wild kampierten. Für das Pfingstwochenende wurden nun Flugblätter vorbereitet, die an Wildcamper verteilt werden sollen. Solange die Fahrzeuge den Verkehr nicht behindern oder an gefährlichen Orten wie dem Hafen bleiben, will die Gemeinde Kulanz zeigen.

Auch im Kreis Aurich gibt es Verständnis für die Urlauber. "Wir haben ein erhöhtes Aufkommen gegenüber den Vorjahren, aber deutlich weniger nutzbare Stellplätze durch die Verordnung", erklärte der Geschäftsführer der Tourismusorganisation in Dornum, Rolf Kopper. Maximal 60 Prozent dürften besetzt werden. Um die Lage zu entspannen, kann vorübergehend auch eine Wiese neben dem Campingplatz genutzt werden.





Dort ließen sich immerhin Chemietoiletten und Müll entsorgen und Abstände kontrollieren, erklärte Kopper: "Auf dem Supermarktplatz oder am Waldweg stehen die eventuell dicht an dicht." In Greetsiel wird in der Nähe des eigentlichen Campingplatzes ein öffentlicher Parkplatz für Wohnmobile freigehalten. Allerdings nur fürs Parken, betonte der Sprecher der Gemeinde Krummhörn, Fritz Harders: "Campingstühle und -tische dürfen nicht ausgepackt werden."

"Die vorhandenen Stellplätze könnte ich drei- bis viermal vermieten", sagte der Geschäftsführer der Tourismus und Bäder der Stadt Norden, Armin Korok. Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt betreiben einen Wohnmobilplatz. Ein Sicherheitsdienst überwacht nun den benachbarten Pkw-Parkplatz, auf den abgewiesene Wohnmobil-Fahrer gern mal auszuweichen versuchen.