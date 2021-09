Mordprozess in London : Anklage: Polizist täuschte im Fall Sarah Everard eine Festnahme vor

Im aufsehenerregenden Fall um den Mord an der Londonerin Sarah Everard hat die Anklage schwere, bislang unbekannte Vorwürfe gegen den geständigen Täter erhoben.

London | Der Polizist habe eine "falsche Festnahme" unter Verweis auf einen Verstoß der 33-Jährigen Londonerin Sarah Everard gegen Lockdown-Regeln vorgetäuscht, sagte Staatsanwalt Tom Little am Mittwoch vor dem Londoner Strafgericht Old Bailey. Dabei habe der Polizist seinen Dienstausweis und Handschellen benutzt. Polizist hat die Tat gestanden Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.