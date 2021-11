Prozess in New York : Ankläger: Maxwell „rechte Hand“ bei Epsteins Verbrechen

Dass Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein enge Vetraute waren, steht fest. Aber war sie auch an seinen Sexualverbrechden beteiligt? Das soll ein Prozess in New York erweisen.

New York | Zu Beginn des Missbrauchsprozesses gegen Jeffrey Epsteins Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell hat die Staatsanwaltschaft der 59-Jährigen Beihilfe zu schweren Sexualverbrechen gegen Minderjährige vorgeworfen. Die Angeklagte sei bei den Verbrechen die „rechte Hand“ Epsteins gewesen, sagte eine Staatsanwältin am Montag bei ihrem Eröffnungsplädoyer vor Geri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.