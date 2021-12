Übergriffe : Angst feiert mit: Britinnen besorgt um Sicherheit in Clubs

Nach etlichen Lockdown-Monaten wollen viele junge Britinnen und Briten endlich wieder unbeschwert feiern. Doch jetzt hinterlassen Berichte über neuartige Übergriffe in den Clubs des Landes ihre Spuren.

London | Ein kleiner Piks - und ein Alptraum beginnt. In Großbritannien haben solche Berichte in den vergangenen Wochen für Angst und Unsicherheit gesorgt. Ziehen Unbekannte durch britische Clubs und machen junge Frauen bewusstlos, um sie vergewaltigen zu können - indem sie ihnen K.-o.-Tropfen spritzen? Dieser Verdacht hält sich in den vergangenen Monaten h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.