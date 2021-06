Drei Tote, mehrere Verletzte : Angreifer in Würzburg war psychisch auffällig: Was wir bisher wissen

Ein Mann sticht mit einem Messer mehrere Menschen nieder. Drei Frauen sterben bei dem Angriff in Würzburg am Freitag. Das Motiv ist weiter unklar, der mutmaßliche Täter war mehrmals in psychiatrischer Behandlung.

Würzburg | Das Motiv für die tödliche Messerattacke von Würzburg am Freitag ist noch immer nicht vollends geklärt. Es müsse jetzt ermittelt werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag bei einer...

