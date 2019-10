Suche nach Zeugen : An Schnürsenkeln aufgehängt: Kinder quälen Igel brutal zu Tode

In Duisburg ist es zu einem besonders schlimmen Fall von Tierquälerei gekommen.

von tdet

19. Oktober 2019, 11:32 Uhr

Duiburg | Leblos an einem Laternenpfahl baumelnd und gezeichnet von den brutalen Strapazen, die er über sich ergehen lassen musste: So fanden Polizisten bereits in der vergangenen Woche einen Igel in Duisburg vor. Zuvor hatten die Beamten einen telefonischen Hinweis erhalten.

Vier Kinder sollen das Kleintier zunächst auf grausame Art und Weise gequält, geschlagen, eingesperrt und anschließend getötet haben. Dem Polizeibericht zufolge handelte es sich um eine Gruppe von vier Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren sowie einer Jugendlichen (etwa zwölf bis 14 Jahre alt). Die Polizei Duisburg rief am Samstag öffentlich die Suche nach Zeugen aus, die Hinweise zu den Kindern machen können.