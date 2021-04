Neuer Geschäftszweig? : Mit Hightech und Stylisten – Amazon öffnet Friseursalon in London

Unter anderem mit Augmented Reality will Amazon in seinem Friseursalon Kunden ein neues Shopping-Erlebnis bieten.

London | Nachdem sich der Onlinehändler Amazon bereits mit eigenen Supermarktketten – Amazon Fresh und Amazon Go im stationären Handel positionierte, folgt nun das nächste Projekt in diesem Bereich: ein Friseursalon. Im angesagten Londoner Stadtteil Spitalfields soll "in den kommenden Wochen", in Zusammenarbeit mit einer bekannten Londoner Stylistin, der "Amaz...

