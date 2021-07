China : Als Zweijähriger entführt - Sohn nach 24 Jahren gefunden

Chinas Polizei hat eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr bereits mehr als 2600 vermisste oder entführte Kinder gefunden. Ein besonderer Fall macht jetzt landesweit Schlagzeilen.

Liaocheng | Ein Vater in China hat 24 Jahre lang seinen 1997 entführten Sohn gesucht, dafür fast alle Provinzen abgeklappert und zehn Motorräder verschlissen - erfolglos. Dennoch konnte er ihn jetzt in die Arme schließen, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Polizei hatte den Sohn nach Hinweisen im Juni in der Provinz Henan aufspüren können. Nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.