Containerschiff „Ever Given“ : Tiefer und breiter: Ägypten will den Suezkanal nach dramatischer Blockade ausbauen

Ägypten will den Suezkanal nach der "Ever Given"-Blockade erweitern – das Schiff haben die Behörde gerade beschlagnahmt.

Kairo | Nach der tagelangen Blockade des Suezkanals mit hohen wirtschaftlichen Schäden will Ägypten die wichtige Wasserstraße erneut erweitern. Eine Strecke von 40 Kilometern des Kanals sollten vertieft und verbreitert werden, kündigte Präsident Abdel Fattah al-Sisi der staatlichen Nachrichtenseite Al-Ahram zufolge an. Dazu gehöre auch der Abschnitt, in dem d...

