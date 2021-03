Unbeliebte Namen : Umfrage: Welche Vornamen die Deutschen überhaupt nicht mögen

Die meisten Deutschen sind mit ihrem Vornamen zufrieden. Einige Vornamen sind laut einer Umfrage aber sehr unbeliebt.

Frankfurt am Main | Justin oder Chantal, aber auch Greta: Das sind einer Umfrage zufolge in Deutschland eher unbeliebte Namen. Auch Adolf, Kevin oder Mandy sind nicht besonders populär, wie eine repräsentative YouGov-Befragung zeigt. So ist es für 81 Prozent eher oder sehr unwahrscheinlich, dass sie ihr Kind Chantal nennen würden, 80 Prozent würden sich eher oder sicher ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.