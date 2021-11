Massenpanik bei Rap-Konzert : Acht Tote und viele Verletzte bei Musik-Festival in den USA

Durch einen Massenandrang haben beim Astroworld-Festival in Texas acht Menschen ihr Leben verloren. Unter den Opfern sind auch zwei Jugendliche. Wie es zu dem Unglück kommen konnte ist noch offen.

Houston | Bei einem Musikfestival in den USA sind bei einer Massenpanik acht Menschen getötet worden, mehr als zwei Dutzend wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter den acht Toten sind zwei Jugendliche. Sie seien 14 und 16 Jahre alt gewesen, gab der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, am Samstagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Es gebe viele offene Fragen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.