A10 in Brandenburg : Schüsse an der Autobahn: SEK-Einsatz auf Rastplatz

Spezialeinsatzkräfte überwältigen auf einem Rastplatz an der A10 in Brandenburg einen bewaffneten Mann.

von Maximilian Matthies

15. Oktober 2019, 07:46 Uhr

Michendorf | Bedrohungslage an der A10 in Brandenburg: Laut Mitteilung rückten SEK-Beamte zum Autobahn-Rastplatz Michendorf Süd aus. Dort hielt sich am späten Montagabend ein bewaffneter Mann auf, dieser konnte von den Spezialeinsatzkräften laut Medienberichten überwältigt werden. Es sollen dabei auch Schüsse durch die Polizisten abgegeben worden sein.

dpa/Paul Zinken





Bei dem Einsatz wurde der bewaffnete Mann offenbar verletzt und kam in ein Krankenhaus. Während der polizeilichen Maßnahmen blieb der Rastplatz an der A10 in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) komplett abgeriegelt. Die Autobahn war auf beiden Fahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf für mehrere Stunden vollgesperrt. Auf den umliegenden Straßen bildeten sich Staus. Über die Hintergründe der Tat war noch nichts bekannt.