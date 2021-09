Deutsches Terroropfer an 9/11 : Ingeborg Joseph wurde Weg zur Arbeit im World Trade Center zum Verhängnis

Elf Deutsche sind bei den 9/11-Anschlägen gestorben – darunter auch die Berlinern Ingeborg Joseph. Ihr Weg zur Arbeit im World Trade Center wurde der 60-Jährigen am 11. September 2001 zum Verhängnis.

New York/Berlin | Es sind nur wenige Sekunden, in denen am 11. September 2001 die Entscheidung darüber fällt, dass die damals 60-jährige Deutsche Ingeborg Joseph bei den Terroranschlägen in New York ihr Leben verliert. Sie hat sich an diesem Tag verspätet, berichten später Kollegen, und nähert sich um 8.46 Uhr morgens dem Eingang zum Nordturm des World Trade Center. Do...

