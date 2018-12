Verrücktes Vorhaben : 71-jähriger Franzose will Atlantik überqueren – in einer Tonne

Seine Reise startet der Franzose auf der Kanaren-Insel El Hierro.

von Nina Brinkmann

27. Dezember 2018, 10:09 Uhr

Bordeaux | Mit einem orangefarbenen Tonnen-Gebilde ist der 71-jährige Jean-Jacques Savin am Mittwoch auf eine gewagte Mission gestartet. Der Franzose will den Atlantik überqueren. Seine Reise startet er auf der Kanaren-Insel El Hierro.

Ziel: In drei Monaten in der Karibik sein

Der französischen Nachrichtenagentur AFP teilte er mit: "Das Wetter ist toll. Ich habe einen Wellengang von einem Meter und komme mit zwei bis drei Stundenkilometern voran." Savin ist ein ehemaliger Fallschirmspringer. Im Vorfeld seiner verrückten Reiseidee bereitete er sich monatelang vor. Sein Ziel: In drei Monaten will er in der Karibik ankommen – wo er dort genau an Land gehen wird, weiß Savin allerdings noch nicht: "Vielleicht Barbados, aber ich fände eine französische Insel gut, wie Martinique oder Guadeloupe, das wäre einfacher für die Papiere, um die Tonne zurückzuführen."

Leberpastete und Wein zum Geburtstag



Sein Gefährt, die orangefarbene Tonne, ist gut drei Meter lang und 2,10 Meter breit. Sechs Quadratmeter, die für die kommenden Wochen sein Zuhause sein werden. Doch trotz der vermeintlichen Enge, findet sich im Inneren der Tonne alles, was man zum Leben braucht: Eine Schlafecke, eine Aufenthaltsecke, eine Küchenecke, ein Kartentisch und etwas Stauraum. Dort lagern einige Vorräte. Besonders auf die, die sich der 71-Jährige für seinen Geburtstag mitgenommen hat, freut er sich. Wenn er am 14. Januar 72 Jahre alt wird, warten Leberpastete und Wein auf ihn.

Doch Savin macht die Reise nicht nur aus purem Vergnügen. Für ein Forschungsinstitut hat er eine Boje zur Messung der Strömungen dabei. Außerdem ist er selbst ein Versuchsobjekt in einer Studie über Einsamkeit auf kleinem Raum.