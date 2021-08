Rätselhaftes Verhalten : 66 Attacken: Orcas greifen vor Spaniens Küste Boote an

Sie werden Killerwale genannt – stellen aber normalerweise keine Gefahr für den Menschen dar. Die Orcas vor der spanischen Küste geben den Experten allerdings ein Rätsel auf: Sie attackieren kleinere Segelboote.

Gibraltar | 66 Walattacken hat die spanische Seenotrettung allein in diesem Jahr registriert, vier davon am vergangenen Dienstag, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Vorfälle treten hauptsächlich in der Straße von Gibraltar auf, wo die iberische Halbinsel an der engsten Stelle nur 14 Kilometer vom afrikanischen Kontinent trennen. Erste Fäll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.