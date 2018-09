Vor Hurrikan "Florence" : 64 Hunde und Katzen vor dem Ertrinken gerettet: USA feiern Lkw-Fahrer

Er wollte helfen, kaufte einen ehemaligen Schulbus und fährt nun als Schutzengel der Tiere durch die USA.

von Viktoria Meinholz

19. September 2018, 18:36 Uhr

Lumberton | Mehrere Tage nach Durchzug des Wirbelsturms "Florence" machen die Verwüstungen den betroffenen Regionen in den Südoststaaten der USA noch immer schwer zu schaffen. Städte standen auch am Mittwoch noch teils unter Wasser. In den Bundesstaaten North und South Carolina sowie Virginia starben mindestens 37 Menschen in Folge des Unwetters, wie CBS News berichtete.

340.000 Menschen seien in North Carolina noch ohne Strom, berichtete der Sender. 10.000 Menschen befanden sich weiterhin in Notunterkünften. Rettungskräfte holten mehr als 2200 Menschen aus den Fluten. Insgesamt sind rund eine Million Menschen vor den Wassermassen geflüchtet. Die erschreckenden Bilder aus dem betroffenen Gebiet hören seit Tagen nicht auf.

Einer, der nicht zu Hause sitzen und abwarten kann, wenn irgendwo ein Unglück geschieht, ist Tony Alsup. Der Amerikaner arbeitet bei der Tierschutzorganisation "EARS Emergency Animal Rescue and Shelter" und ist bereits am Montag vergangener Woche aufgebrochen. Er wollte vor dem Hurrikan in den betroffenen Gebieten sein – um so viele Tiere wie möglich zu retten.

Einmal ein Retter, immer ein Retter



Denn sie sind es, an die in einer solchen Notsituation oft zuletzt gedacht wird: herrenlose Hunde und Katzen in Tierheimen. Tony Alsup hat mehr als 60 von ihnen gerettet, wie die "Washington Post" berichtet. Alsup besitzt einen umgebauten Schulbus, mit dem er die Tiere aus der Gefahrenzone bringen konnte. 53 Hunde und 11 Katzen rettete er, die nun auf andere Tierheime oder neue Familien verteilt werden sollen.

Der 51-Jährige lebt eigentlich in Tennessee, wenn er nicht gerade als Superheld der Tiere unterwegs ist. Denn dies war nicht Alsups erster Rettungseinsatz. Den Bus besitzt er seit Hurrikan Harvey im vergangenen Jahr über die USA zog. Er wollte helfen, kaufte den Bus und fährt seitdem immer wieder in betroffene Gebiete, um Tiere zu retten oder Hilfsgüter zu transportieren. Die "Washington Post" hat dem Bus von Tony Alsup, der für seinen Einsatz viel Beifall erhält, einen neuen Namen gegeben. An der Seite des Fahrzeugs steht zwar der Name von Alsups Firma – doch Arche Noah wäre wohl passender.

(mit dpa)