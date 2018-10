Eröffnungsfilm „Kleine Genossin“ : 60. Nordische Filmtage: Große Leinwand für die Ostsee

60. Geburtstag nach 62 Jahren: Mit 199 kurzen und langen Kino-Abenteuern feiern die Nordische Filmtage Lübeck ihr Jubiläum.

von Daniel Benedict

25. Oktober 2018, 15:25 Uhr

Lübeck | Kino aus dem Ostseeraum: Die Nordischen Filmtage machen Lübeck zum 60. Mal zum Treffpunkt der nordeuropäischen Filmszene – und zum Reiseziel für cineastische Ausflügler.

Mit Ingmar Bergman fing alles an

In ihrem allerersten Jahrgang zeigten die Nordischen Filmtage Ingmar Bergmans „Abend der Gaukler“. Der Film ist längst ein Klassiker; das Festival, das ab Dienstag wieder in Lübeck stattfindet, ist es auch: Zum 60. Mal wird die Hansestadt zum Schaufenster des Kinos aus dem gesamten Ostseeraum. Dass auch Bergman wieder eine Rolle spielt, versteht sich von selbst: Zum 100. Geburtstag des Regisseurs widmen die Filmtage ihm eine Hommage, in der auch seltener gezeigte Werke zu sehen sein werden, „Aus dem Leben der Marionetten“ (1980) etwa – Robert Atzorns erste Filmarbeit.

Der Eröffnungsfilm: „Die kleine Genossin“

Eröffnet wird der Jubiläumsjahrgang mit dem Spielfilm „Die kleine Genossin“; Moonika Siimets führt dabei ins Estland der frühen 50er-Jahre, in dem der Stalinismus Angst und Schrecken verbreitet. Geschildert wird die Unterwerfung des Landes aus Sicht einer Vorschülerin, die die Schuld am Verschwinden der Mutter bei sich sucht – und sich für die Jugendorganisation der Sowjets begeistert, deren Willkürverhaftungen in Wahrheit für ihr Familiendrama verantwortlich sind.





Was bringt das Programm der Nordischen Filmtage?

199 Kurz- und Langfilme zeigt das – zum Jubiläum um einen auf sechs Tage verlängerte – Festival; 17 davon konkurrieren um den mit 12.500 Euro dotierten NDR-Filmpreis. Insgesamt loben die Filmtage neun Preise im Wert von insgesamt mehr als 50.000 Euro aus. Die Retrospektive beleuchtet in diesem Jahr die Ostsee als Schauplatz überseeischer Beziehungen, die mal ökonomischer Natur sind, mal kriegerischer. Und auch Lübeck bedient den Serien-Boom mit einer eigenen Sektion, in der unter anderem der Auftakt einer neuen Staffel von „Die Brücke“ zu sehen ist. Ein ambitioniertes Kinder- und Jugendprogramm zeigt ein gutes Dutzend Lang- und etliche Kurzfilme, darunter Werke mit so unwiderstehlichen Titeln wie „Supermeerschweinchen“. Natürlich wuchert das in städtischer Trägerschaft veranstaltete Festival nebenbei auch mit den touristischen Schönheiten Lübecks, etwa mit dem Hafenkino, einer Stummfilmreihe im historischen Schuppen 6 direkt an der Trave.

60. Geburtstag nach 62 Jahren – wie denn das?

Gegründet wurden die Nordischen Filmtage 1956 als kleiner Film-Club. Die Organisation war damals noch so wacklig, dass das Festival in zwei Jahren sogar komplett ausfiel – weshalb die 60. Ausgabe auch erst 62 Jahre später gefeiert wird. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Mit zuletzt 33 000 Besuchen ist das Festival eine feste Größe im Kulturleben der Region. Weltstars wie Bille August, Aki Kaurismäki und Lasse Hallström stellten hier ihre ersten Arbeiten vor.

Auch wer es nicht nach Lübeck schafft, kann sich übrigens am Kino des Nordens erfreuen: Das NDR-Fernsehen begleitet die Filmtage in einem Schwerpunkt mit Höhepunkten der letzten Festivaljahrgänge – vom Thriller „Glaspuppen“ (1. 11.) bis zu Ruben Östlunds Satire „Höhere Gewalt“ (3. 12.).

Nordische Filmtage Lübeck, 30. Oktober bis 4. November