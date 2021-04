Vor Bali vermisst : 53 Menschen an Bord: U-Boot aus deutscher Werft „vermutlich gesunken“

Indonesiens Marine vermisst die KRI Nanggala-402. An Bord des in Deutschland gebauten U-Boots befinden sich 53 Menschen.

Jakarta | Nördlich von Bali wird ein U-Boot der indonesischen Marine vermisst. Das vor 40 Jahren in Deutschland gebaute Unterseeboot KRI Nanggala-402 sei vermutlich gesunken, zitierte die Zeitung "Kompas" am Mittwoch den Militärsprecher Hadi Tjahjanto. Der Nachrichtenagentur "Reuters" zufolge befinden sich 53 Menschen an Bord. Ihr Schicksal ist ungewiss. Let...

