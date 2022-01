Einschaltquoten : 5,61 Millionen sehen Historienfilm über Wannseekonferenz

In einer Villa am großen Wannsee wurde 1942 der millionenfache Massenmord an den Juden in Europa minutiös geplant. Der viel gelobte Historienfilm im ZDF zieht ein Millionenpublikum vor die TV-Geräte.

Der ZDF-Historienfilm „Die Wannseekonferenz” hat am Montagabend die meisten Zuschauer gehabt. 5,61 Millionen (18,6 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das Zweite ein. Ähnlich quotenstark war nur das RTL-Quiz „Wer wird Millionär?”, das 4,53 Millionen (15,1 Prozent) verfolgten. Später blieben dort bei der Realityshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.