Fund vor einem Monat : 39 Leichen in Kühllaster: Neue Spur führt in die Niederlande

Eines der Opfer war in einer niederländischen Asyleinrichtung gewesen: Nach dem Fund von 39 Leichen gibt es eine Spur.

von dpa

23. November 2019, 18:55 Uhr

Den Haag | Einen Monat nach dem Tod von 39 Menschen in einem Kühllaster in Großbritannien gibt es eine Spur, die in die Niederlande führt. Die niederländische Zentralagentur für die Aufnahme von Asylbewerbern (COA) bestätigte, dass eines der Opfer in einer Asyleinrichtung des Landes gewesen war, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Samstag berichtete. Weitere Hintergründe blieben offen.



Medien: Minderjähriges Opfer sei weggelaufen

Die Leichen von 31 Männern und acht Frauen aus Vietnam waren am 23. Oktober in einem Ort in Essex nahe London entdeckt worden. Der Lastwagen war mit einer Fähre von Belgien nach Großbritannien gekommen.

Die niederländische Agentur für Asyl nahm zu Medieninformationen keine Stellung, wonach es sich um einen Minderjährigen handelte, wie ANP weiter berichtete. Er soll angeblich mit fünf anderen vietnamesischen Jugendlichen Mitte August von einem besonders geschützten Aufnahmeort für Asylsuchende weggelaufen sein.

Festnahme am Freitag

In dem Zusammenhang hatte es am Freitag bereits eine weitere Festnahme gegeben. Das teilte die Polizei in der Grafschaft Essex mit. Ein 23-jähriger Mann aus Nordirland sei in den frühen Morgenstunden auf einer Autobahn nahe Beaconsfield nordwestlich von London wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Menschenschmuggel und zu illegaler Einreise festgenommen worden, hieß es in der Mitteilung.





Am 23. Oktober waren in einem Kühllaster in einem Ort in Essex nahe London 39 Leichen entdeckt worden. Vermutlich wurden die 31 Männer und acht Frauen auf diesem Weg ins Land geschmuggelt. Ein Schiff hatte den Container zuvor von Belgien nach England gebracht. Die Opfer stammten aus Vietnam. Der Fahrer des Lastwagens muss sich wegen Totschlags in 39 Fällen verantworten. Er soll am kommenden Montag in London vor Gericht erscheinen. Im Zusammenhang mit dem Fall hatte es drei weitere Festnahmen in Großbritannien gegeben. Auch in Irland und Vietnam waren mehrere Verdächtige festgenommen worden.



Seitdem gab es weitere Fälle, bei denen Menschen in Kühllastwagen entdeckt wurden. Berichte über Todesfälle hat es bislang aber nicht mehr gegeben. Erst am Donnerstagabend entdeckte die Polizei zehn mutmaßliche Migranten in einem Lastwagen in Waltham Abbey der Nähe von London. Einer der Männer sei mit akuten Beschwerden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Agentur PA am Freitagmorgen. Der Fahrer wurde festgenommen.

Nur Stunden zuvor waren 16 mutmaßliche Migranten in einem versiegelten Lastwagenauflieger auf einer Fähre zwischen Frankreich und Irland entdeckt worden. Sie waren während einer Routinekontrolle gefunden worden. Das Schiff war auf dem Weg von Cherbourg in Frankreich nach Rosslare im Südosten Irlands.