Hitzewelle in Deutschland : 36,2 Grad: Partys und Unwetter in der Nacht

Mit Tageshöchstemperaturen von bis zu 36,2 Grad zeigt sich der Sommer in Deutschland. Gleichzeitig führt das Wetter zu Badeunfällen am Tag und ausufernden Partys sowie starken Unwettern in der Nacht.

Offenbach am Main | Mit Tageshöchsttemperaturen von jeweils 36,2 Grad waren Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt und Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg die bundesweit heißesten Orte. Nach Sachsen-Anhalt ging auch Platz drei: In Seehausen in der Altmark wurden in der Spitze 35,8 Grad gemessen, wie es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach hieß. Waldbran...

