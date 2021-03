Schlager und Schiebermütze : 28-Jähriger lebt wie in den 1950er-Jahren

Ein junger Mann, gelernter Elektroniker und beruflich erfolgreich, opfert seine gesamte Freizeit, um sein Haus im Stil der 1950er-Jahre umzubauen. Was fasziniert ihn so sehr an der Wirtschaftswunderzeit?

Datteln | Er trägt Hosenträger und Schiebermütze und liebt deutsche Schlager aus seiner Musiktruhe „Saba Schwarzwald 100“: Der Dattelner Kevin Nikodem (28) lebt nach Feierabend in einem Zeittunnel in die Wirtschaftswunderzeit. Er hat sein kleines Zechenhäuschen in einer einstigen Bergmannssiedlung im Ruhrgebiet konsequent im Stil der 1950er-Jahre umgebaut - ...

