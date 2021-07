Kriminalität : 26-Jährige tot in Waldstück bei Oranienburg gefunden

Montagearbeiter besichtigen einen Bunker im Wald bei Oranienburg. In der Anlage finden sie eine Leiche. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 26-jährige Frau getötet wurde.

Oranienburg | In einer Bunkeranlage in einem Wald bei Oranienburg in Brandenburg ist der leblose Körper einer 26-Jährigen gefunden worden. Die Frau war seit Samstag vermisst worden, wie die Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin geht davon aus, dass die Frau Opfer eines Verbrechens wurde. „Die äußeren Anzeichen weisen stark...

