Unglück in den Alpen : 22-Jährige stürzt 250 Meter in den Tod

Eine 22-Jährige ist bei einer Klettertour tödlich verunglückt. Auf einer kurzen Kletterstelle in 2230 Metern Höhe brach ein Griff aus der Wand. Die Frau stürzte in die Tiefe.

Ramsau bei Berchtesgaden | Eine 22-jährige Bergsteigerin ist am Hocheishörnl in die Tiefe gestürzt und gestorben. Bei dem Anstieg im Nationalpark Berchtesgaden sei an einer kurzen Kletterstelle in etwa 2230 Meter Höhe ein Griff ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Einheimische stürzte am Freitagvormittag aus der Wand rückwärts über 250 Höhenmeter ab. Frau war...

