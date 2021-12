Termine : Berliner Musikfestival Lollapalooza soll 2022 zurückkehren

Nach der Corona-Pause: Das Berliner Musikfestival Lollapalooza soll 2022 wieder stattfinden.

Berlin | Das Lollapalooza-Musikfestival soll nach einer Corona-Zwangspause am 24. und 25. September 2022 ins Olympiastadion und in den Olympiapark Berlin zurückkehren. "Wir werden uns wieder begegnen", hieß es am Mittwoch von den Veranstaltern. Das Festival war wegen der Pandemie zuletzt zweimal ausgefallen. Die Geschichte von Lollapalooza Das populäre U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.