Bayern : 18-Jähriger auf Seitenstreifen der A96 getötet

Eine Panne auf der Autobahn hat einen jungen Mann in Bayern das Leben gekostet. Er wartete mit seinem Beifahrer auf dem Seitenstreifen auf Hilfe - und wurde dort von einem Lastwagen angefahren.

Bad Wörishofen | Ein Lkw hat auf der Autobahn 96 in Bayern einen nach einer Panne auf dem Seitenstreifen stehenden 18-Jährigen erfasst und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich vor der Ausfahrt Bad Wörishofen, der junge Mann starb noch vor Ort, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der 18-Jährige und sein 21 Jahre alter Beifahrer seien am Mittwochnachmittag we...

