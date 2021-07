Singapur : 16-Jähriger soll 13-Jährigen ermordet haben

Schock in Singapur: Die Polizei nimmt einen 16-Jährigen fest. Er soll einen 13-jährigen Mitschüler getötet haben. Seine Tatwaffe war offenbar eine Axt.

Singapur | In Singapur ist ein 16-Jähriger nach der Tötung eines Mitschülers des Mordes angeklagt worden. Der Verdächtige sei festgenommen worden, nachdem ein 13-Jähriger tot in einer Toilette der River Valley High School gefunden worden sei, teilten die Behörden mit. Das Opfer habe zahlreiche Wunden aufgewiesen. Am Tatort wurde nach Angaben der Polizei eine ...

