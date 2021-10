Europol : 150 Festnahmen bei Schlag gegen Darknet-Kriminalität

Die Razzia gegen Anbieter und Käufer auf Darknet-Plattformen fand in neun Ländern statt. Es wurden unter anderem 234 Kilogramm Drogen und 45 Schusswaffen sichergestellt.

Den Haag | Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einer Aktion gegen Kriminalität im Darknet 150 Menschen festgenommen, davon allein 47 in Deutschland. Mehr als 26 Millionen Euro seien beschlagnahmt worden, teilte die europäische Polizeibehörde am Dienstag in Den Haag mit. Insgesamt seien auch noch 234 Kilogramm Drogen und 45 Schusswaffen...

