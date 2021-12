Kriminalität : 15 Jahre Haft für Morde in Potsdamer Behindertenwohnheim

In einem Wohnheim tötet eine Pflegekraft vier behinderte Menschen. Das Entsetzen ist bundesweit groß. Der Richter spricht zum Ende des Prozesses von enormer innerer Wut und erdrückender Arbeitslast bei der Angeklagten - und fällt ein Urteil.

Potsdam | Die 52-Jährige habe abgewartet, bis die Kollegin auf der Station einen anderen Patienten versorgt habe, „um unbemerkt Ihren gewaltsamen Plan umzusetzen“. So schildert der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter das Geschehen in dem Potsdamer Behindertenwohnheim am Abend des 28. April dieses Jahres. Die Pflegekraft habe dann vier heimtückische Morde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.