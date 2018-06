Tödliche Messerattacke in Viersen : 25-Jähriger stellt sich nach Mord an Jugendlicher – Polizei hält sich bedeckt

Ein 25-Jähriger hatte sich bei der Polizei gestellt. Wo er die Nacht verbrachte, ist jedoch unklar.

12. Juni 2018, 07:27 Uhr

Viersen | Im Fall der in Viersen durch eine Messerattacke getöteten 15-Jährigen ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen. Es gebe noch keine weiteren Ermittlungsergebnisse, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen in Mönchengladbach. Am Morgen werde es eine Besprechung der Polizei-Ermittler und der Staatsanwaltschaft geben.

Ob ein 25-Jähriger über Nacht bei der Polizei bleiben musste, der bei einer Kontrolle am Montag zunächst geflohen war und sich dann am Abend auf einer Polizeiwache gestellt hatte, konnte die Sprecherin am Morgen weiterhin nicht sagen. Der aus der Türkei stammende Mann ist nach Auskunft der Behörden polizeilich bekannt. Seine mögliche Tatbeteiligung wurde geprüft.

Die Mordkommission der Polizei leitete umfangreiche Ermittlungen ein. „Wir ermitteln in alle Richtungen und auf Hochtouren“, sagte eine Sprecherin.



Das minderjährige Mädchen war am helllichten Tag am Montagmittag in einem Park der 75.000-Einwohner-Stadt Viersen niedergestochen worden. Der Täter flüchtete. Ein Obdachloser hat nach eigenen Angaben noch versucht, das blutüberströmte Mädchen zu retten, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 15-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb.

Die Eltern stellten am Tatort am späten Abend Gedenkkerzen auf. Von Weinkrämpfen geschüttelt brach die Mutter auf der Wiese zusammen. Auch der Vater war zu dem Tatort im „Casinogarten“ in der Innenstadt gekommen.

Erfahrener Kriminalist leitet die Ermittlungen

Die Mordkommission wird von Ingo Thiel geleitet, dessen Team den Mordfall des 2010 getöteten zehnjährigen Mirco aufgeklärt hatte. Die Polizei hat im Fall der tödlichen Messerattacke auf das Mädchen in Viersen Zeugen aufgerufen, sich bei der Mordkommission zu melden.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte sich am Montagabend bestürzt über die Tat geäußert. Die tödlichen Verletzungen in einem öffentlichen Park machten ihn tief betroffen. Das Ministerium wird laufend über den Ermittlungsstand informiert.

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere jugendliche Mädchen nach Gewaltverbrechen gestorben. So war erst am Wochenende der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen worden. Der Flüchtling steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben.

Bundesweit Aufmerksamkeit hatte im Dezember 2017 auch der Fall einer 15-Jährigen aus Kandel in Rheinland-Pfalz auf sich gezogen, die in einem Drogeriemarkt erstochen wurde. Am 18. Juni beginnt der Mordprozess gegen den angeblich gleichaltrigen Ex-Freund aus Afghanistan nach Jugendstrafrecht. Der Fall hatte eine Debatte über die Altersfeststellung von Flüchtlingen ausgelöst.