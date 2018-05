1.-Mai-Demos : 1300 Linksextremisten in Hamburg – „Marx statt Merkel“

Gewerkschaften kritisieren bei Kundgebungen in Hamburg Unternehmer, Linksextremisten demonstrieren für die Revolution.

von dpa/shz.de

01. Mai 2018, 20:08 Uhr

Hamburg | Bei nasskaltem Wetter sind am Dienstag in Hamburg weniger Menschen als in den Vorjahren den Demonstrationsaufrufen von Gewerkschaften und Linksextremisten zum 1. Mai gefolgt. Rund 1300 Menschen, darunter mehr als 100 schwarz gekleidete, versammelten sich am Abend vor dem Hauptbahnhof. „Marx statt Merkel“, hieß es auf einem Transparent. Ziel des „revolutionären“ Demonstrationszuges sollte der Stadtteil Wandsbek sein. Die Polizei rechnete mit mehr als 2000 Teilnehmern und sicherte den Zug mit starken Kräften ab. Zunächst blieb alles friedlich.

Die „revolutionäre“ Demo versteht sich als linksextremes Gegenprogramm zu den traditionellen Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften. Hinter der Demonstration steht der Rote Aufbruch Hamburg, der vom Landesamt für Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuft wird. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Ausschreitungen gekommen.

Schon im vergangenen Jahr war die Demonstration allerdings ohne nennenswerte Zwischenfälle geblieben. Im Schanzenviertel rund um das linksautonome Zentrum Rote Flora war die Lage am Dienstagabend zunächst völlig ruhig.

Weniger Beteiligung als im Vorjahr

Am Vormittag hatten mehrere tausend Menschen an einer Kundgebung des DGB vor dem Museum der Arbeit im Stadtteil Barmbek teilgenommen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sprach von etwa 4500 Demonstranten, die Polizei von 3700. An zwei weiteren Kundgebungen in den Stadtteilen Bergedorf und Harburg beteiligten sich laut DGB 500 beziehungsweise 200 Menschen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt fast 8000 gewesen.

Die DGB-Veranstaltung stand unter dem Motto „Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit“. Unter den Teilnehmern waren auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Bischöfin Kirsten Fehrs.

Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger beklagte in ihrer Rede vor dem Museum der Arbeit eine Tarifflucht zahlreicher Arbeitgeber.„Bundesweit sind nur noch die Hälfte der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag geschützt, im Einzelhandel sogar nur noch 40 Prozent.“ Nicht-tarifgebundenen Betrieben müsse es jedoch viel schwerer gemacht werden, mit Dumpinglöhnen Schmutzkonkurrenz zu betreiben. „Wir wollen Tarifverträge für alle!“ Karger kritisierte auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege und in den Kliniken: „Unterbesetzte Stationen, überarbeitete Beschäftigte, mangelnde Hygiene. Unsere Gesundheit wird der maximalen Rendite geopfert.“

Auch in Schleswig-Holstein gingen trotz des Dauerregens 1.-Mai-Demonstranten auf die Straße: In Kiel zogen 1500 Gewerkschafter und Mitglieder verschiedenster politischer Organisationen durch die Innenstadt zum Gewerkschaftshaus in der Legienstraße.