Panorama : 13-jähriger „Feuerwehrmann“ leistet nach Unfall Erste Hilfe

Ein gut geschulter 13 Jahre alter Jugendlicher hat am Dienstag nach einem Unfall in Duisburg Erste Hilfe bei einer jungen Frau geleistet, die an einer Bushaltestelle von einem Auto angefahren worden war. Der Schüler habe den Unfall beobachtet und sei gemeinsam mit anderen Passanten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei der 24 Jahre alten Verletzten geblieben und habe sie betreut, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Autofahrer (38), der den anhaltende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.