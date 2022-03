Goldmünze mit Abbild von Elizabeth I. : Osnabrücker Auktionshaus versteigert teuerste Münze Deutschlands

Das Auktionshaus Künker in Osnabrück hat am Dienstag mit einem Zuschlagspreis von 700.000 Euro die teuerste jemals in Deutschland versteigerte Münze veräußert.

Es handelt sich um eine Goldmünze mit dem Abbild der englischen Königin Elizabeth I. (1558-1603), die als „Kampener Rosenoble“ bezeichnet wird. Seniorchef Fritz Künker erklärt, warum die Rarität so wertvoll ist.: „Derartig große Goldstücke mit einem Durchmesser von 44 Millimeter und einem Gewicht von 61 Gramm sind extrem selten“, sagte Künker unserer R...

