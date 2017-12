Brände : Zwölf Tote in New York - Schlimmster Brand seit Jahrzehnten

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 16:51 Uhr

Bei einem Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Baby und drei weitere Kinder. Das teilten Feuerwehr und Polizei nach dem Feuer in der Bronx mit. Vier Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Kind in einer Wohnung im Erdgeschoss am Herd gespielt und so den Brand verursacht. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einer der schlimmsten Brandtragödien in mindestens einem Vierteljahrhundert in der Stadt.