Unfälle : Zwei Verletzte bei Unfall mit Taxi in London

erstellt am 01.Nov.2017 | 19:43 Uhr

Ein Taxi ist in London auf einen Gehweg geraten und hat zwei Menschen verletzt. Das teilte die Polizei am frühen Abend mit. Es handele sich nicht um einen Terroranschlag. Der Taxi-Fahrer kooperiere mit den Sicherheitskräften. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Covent Garden. Der Londoner Rettungsdienst war mit Einsatzkräften vor Ort. Hubschrauber kreisten über der Innenstadt. Der Vorfall weckte Erinnerungen an Terroranschläge wie zuletzt am Dienstag in New York. Dort tötete ein Attentäter mit einem Kleinlaster mindestens acht Menschen.