Kriminalität : Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Schüssen in Lokal

Ein Mann hat in einem Lokal in Oberbayern mit einem Gewehr zwei Männer getötet und zwei Frauen schwer verletzt. Zeugen hörten am späten Abend die Schüsse in Traunreut im Landkreis Traunstein und alarmierten die Polizei. Die schwer verletzten Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kripo übernahmen die Ermittlungen. Das Tatmotiv und die Hintergründe sind noch unklar.

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 04:04 Uhr