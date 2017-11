Brände : Zwei Tote nach Wohnungsbrand in Frankfurt - Explosion?

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 14:03 Uhr

Zwei Männer sind nach einem Wohnungsbrand in Frankfurt/Main ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Feuer vorsätzlich mit Benzin gelegt. Zeugen gaben an, dass es eine Explosion in dem Gebäude gegeben habe. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen. Es handelt sich um eine Frau mit ihren drei Kindern, die wegen der starken Rauchentwicklung in einer Wohnung über dem Feuer eingeschlossen waren und um zwei Polizisten, die die Familie ins Freie retteten.