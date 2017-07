Beim Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali sind zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Das teilte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Abend bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement in Berlin mit.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 22:07 Uhr